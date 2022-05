Pil, la guerra frena la ripresa e l'Ue taglia le stime: Italia dimezza al 2,4%

Ancora crescita, con numeri che in tempi normali sarebbero più che accettabili. Ma una crescita frenata e in prospettiva minacciata dalle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina. La diagnosi della commissione di Bruxelles vale più o meno per tutti i Paesi, penalizzando leggermente nei numeri il nostro In un quadro generale incerto anche per le tensioni politiche interne all’Europa: ieri Viktor Orban, rieletto primo ministro dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati