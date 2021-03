La Pmi italiana Fifthingenium vince il terzo bando Vodafone «Action for 5g»

Vodafone annuncia il vincitore della terza edizione di Action for 5G, il bando dedicato a startup, PMI e imprese sociali che mette a disposizione fino a 2,5 milioni di euro l’anno per supportare le imprese nello sviluppo di progetti in ottica 5G. Si tratta di FifthIngenium, una PMI innovativa campana, dedicata alle tecnologie emergenti che ha sviluppato TINALP, la piattaforma software che rivoluzionerà la formazione a distanza grazie all’ampia capacità di banda e alla bassissima latenza della rete 5G di Vodafone. Versatile, configurabile dall’utente ed applicabile a ogni tipo di contesto – dall’industria alla medicina fino alla formazione specializzata, universitaria e scolastica – TINALP è una piattaforma web innovativa che permette di creare e gestire moduli di learning in modo rapido, sicuro e veloce.

Il suo punto di forza sono gli ambienti di Realtà Aumentata e Virtuale di nuova generazione che permettono di accedere all’apprendimento in modo immersivo e stimolante, con un livello maggiore di interiorizzazione dell'esperienza pratica vissuta. TINALP permette infatti a chi indossa un occhiale per la Realtà Aumentata o Virtuale di interagire con lo spazio fisico, gli oggetti di studio e le persone con cui si lavora, “a mano libera”, senza l'intermediazione di un controller. Ogni studente può così avere un ruolo attivo durante la formazione e sarà possibile creare una classe o un gruppo di lavoro ovunque.

TINALP consente di creare le lezioni in modo semplice e intuitivo, con la possibilità di importare immagini 2D e 3D, di accedere a percorsi formativi personalizzati e di riprodurre contenuti unici, come i video 3D (Video Volumetrici) che permettono di “teletrasportare” una persona – il trainer o l’allievo – ovunque nel mondo. La piattaforma, infine, mette a disposizione anche test di auto-valutazione, molto importanti nel processo di apprendimento. La soluzione si distingue per la capacità di creare esperienze condivise e aperte a più persone contemporaneamente, che siano nello stesso luogo fisico oppure in modalità remota. Un nuovo modo di vivere la formazione, che sarà più stimolante ed efficace grazie a un approccio immersivo che incrementa il livello di attenzione e di ingaggio dello studente, sempre parte attiva del percorso di formazione.

Grazie ad Action for 5G di Vodafone, FifthIngenium ha realizzato e dimostrato presso il Vodafone Experience Centre il primo prototipo in 5G della soluzione TINALP aggiudicandosi l’ulteriore finanziamento per traguardare lo sviluppo del prodotto e il lancio sul mercato. Grazie alla consulenza tecnologica, all’accesso ai laboratori e al finanziamento di Vodafone, TINALP sarà in grado di sfruttare le alte prestazioni e la maggiore banda del 5G Vodafone per migliorare la qualità dei propri contenuti, in particolare video 4K e 3D, e beneficiare di configurazioni e installazioni semplificate grazie all’architettura Multi-Access Edge Computing (MEC), ampliando notevolmente le applicazioni di uso. Inoltre, la bassissima latenza della rete di ultima generazione abiliterà un’interazione remota in tempo reale, realizzando la prima piattaforma di e-learning in 5G per un’esperienza unica e immersiva in Mixed Reality.

