Meglio fermare adesso i progetti del Pnrr che non saranno sicuramente realizzabili entro giugno 2026 (e a quanto pare è certo che ce ne saranno) piuttosto che prendere atto, tra due anni, dell'impossibilità di riallocare le risorse ad essi destinati ed essere dunque costretti a perderle. Ma questo non vuol dire rinunciare "a priori" a spendere tutti i fondi disponibili. Sarà decisivo il monitoraggio in corso in questi giorni dal quale emergerà la proposta di rimodulazione del Piano da concordare con l'Ue, all'interno della quale ciò che sarà definanziato verrà spostato - per non perdere il finanziamento - sul Fondo sviluppo e Coesione e comunque sulla Politica nazionale di Coesione che ha una scadenza più lunga, il 2029. Per le opere definanziate si punta ad una serie di interventi compatibili, come il Repower Eu che dovrà essere pronto entro fine mese e che per l'Italia vale circa 9 miliardi.



Al passaggio più delicato per il futuro del Pnrr, la linea di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud e appunto il Pnrr, e del governo non cambia. Massima riservatezza, come ormai è prassi, su opere e cantieri che rischiano di restare al palo, impossibile ragionare dunque per macroaree più o meno coinvolte. Ma la rimodulazione sembra ormai certa e soprattutto imminente, per non dire di estrema attualità nel dibattito politico.

Il ministro sarà domani e martedì in Commissione per riferire sul Decreto Governance con il quale, tra l'altro, è stata decisa l'abolizione dell'Agenzia per la Coesione per accentrare a Palazzo Chigi tutta la linea operativa in materia di Coesione e Pnrr. Successivamente tornerà in Parlamento per l'informativa, attesissima, sullo stato di attuazione del Pnrr mentre ai primi di maggio presenterà la relazione semestrale. Tappe ravvicinatissime, dunque, a riprova del fatto che i tempi delle decisioni da parte del governo sono praticamente annunciati a breve.

Del resto, a proposito di numeri, la cautela del ministro sull'utilizzo delle risorse disponibili del Pnrr è stata ulteriormente rafforzata dalla pubblicazione dell'aggiornamento Ue sulla spesa dei fondi strutturali europei, le risorse cioè ordinarie di Bruxelles per i Paesi membri. L'Italia è penultima avendo speso alla fine dello scorso anno il 62% del ciclo di programmazione 2014-20 che ammonta a circa 65 miliardi (peggio solo la Spagna con il 57%). Dal portale Cohesion Data della Commissione europea, che copre l'andamento delle allocazioni della programmazione, emerge altresì che ad ottobre l'Italia aveva speso poco oltre il 50% delle risorse: uno scatto, dunque, c'è stato ma si resta ancora molto al di sotto della media europea, attestata al 76%. Per non perdere le risorse il nostro Paese dovrà assorbire i fondi ancora non spesi né rendicontati entro il 31 dicembre 2023 e nel frattempo quelli concordati con la stessa Commissione per l'annualità 2023 del Pnrr: come lo stesso Fitto ha evidenziato nella relazione allegata al Def, sarebbe necessario spendere in meno di un anno un volume di risorse quasi pari a quanto rendicontato dal 2015 a oggi. Il rischio di non farcela è molto simile ad una certezza.



È per questo che al momento, in base alle pochissime indiscrezioni filtrate sul tema, il ministro ha sospeso l'approfondimento sul nuovo ciclo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali (75 miliardi all'Italia, compresi i co-finanziamenti nazionali) che il governo Draghi ha comunque pianificato attraverso l'Accordo di partenariato con l'Ue. E lo stesso ha fatto anche per la ripartizione dele risorse del Fondo sviluppo e Coesione, l'80% delle quali destinato alle regioni meridionali, che non è approdata la scorsa estate al Cipess per lok definitivo a causa della crisi del governo di unità nazionale ma che segue la programmazione dei Fondi europei, dunque l'arco 2012-27.cui primo anno di impiego era il 2021.

E' uno dei nodi più delicati, quest'ultimo, a livello politico con le polemiche sollevate da alcune Regioni, in primis la Campania, circa i ritardi che si stanno accumulando. Fitto però non cambia idea: prima di mettere in campo le nuove risorse, ha ripetuto sin dal suo insediamento, bisognerà capire come evitare il definanziamento di quelle finora non spese ed eventualmente la loro ricollocazione. Una partita, insomma, molto ampia e complessa nella quale però le recenti aperture di Bruxelles al governo Meloni sembrano giocare un ruolo importante. E fino a pochi mesi fa non sembrava scontato.