Mecenati per arte, cultura e sport: Pnrr per il rilancio del Sud e dell'Italia

Il presidente dell'associazione MACS, mecenati dell'arte, cinema e sport, Roberto Cogliandro si schiena al fianco di Draghi e sostiene che il «piano nazionale di ripresa e resilienza» deve servire per il rilancio dell'Italia e soprattutto del Sud.

Il boom dei visitatori nei luoghi d’arte registrato in questi giorni fa comprendere la necessità di puntare sull’arte e sui gioielli del bel Paese per la ripresa post pandemica.

Proprio per questo Cogliandro afferma «l’Italia e i suoi 8000 comuni devono puntare sulla cultura e prendere spunto dai fondi del recovery per riammodernare l’immenso patrimonio storico artistico. In particolar modo al Sud la ripartenza può avvenire puntando su arte e cultura ma anche su cinema e sport.