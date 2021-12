Pnrr: sul sito Minsud guida alle 10 azioni per aiutare i Comuni

È stato pubblicato sul sito internet del ministro per il Sud e la Coesione territoriale un vademecum che riassume dieci strumenti che il governo mette a disposizione delle amministrazioni locali, in particolare meridionali, per sostenerle nella presentazione e nella realizzazione dei progetti legati al PNRR e alle politiche di coesione. Ne dà notizia l’ufficio stampa del ministro Mara Carfagna.

Le dieci opportunità elencate sono rivolte a potenziare gli organici (con assunzioni di figure specifiche e incarichi di collaborazione), a predisporre progetti e idee da presentare in occasione dei bandi emessi, a rafforzare l’assistenza fornita a livello centrale.

Si ricorda che circa 66 miliardi di euro, pari a un terzo degli investimenti previsti dal PNRR, sono destinati alla gestione dei territori. In particolare, 20 miliardi sono riservati al Mezzogiorno, ai quali si sommeranno fino al 2030 circa 9 miliardi di React-EU, 54 miliardi di Fondi strutturali europei e 58 miliardi del Fondo nazionale di sviluppo e coesione.

Il governo è pronto ad affiancare ulteriori azioni di sostegno, oltre a quelle già in vigore, qualora ne emergesse la necessità nelle prossime fasi di attuazione del Piano.

La guida preparata dagli uffici del ministro per il Sud e la Coesione territoriale è raggiungibile al seguente link: https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/aiuto-comuni-pnrr/.