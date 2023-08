Pomodoro, 5,6 milioni di tonnellate previste: l'Anicav teme il maltempo

Sono 68.600 gli ettari (+ 5% rispetto al 2022) di terreno colptivati per la campagna del pomodoro 2023 che prevede un raccolto di 5,6 milioni di tonnellate.

L'industria del pomodoro è la più importante filiera italiana dell’ortofrutta trasformata con un fatturato complessivo (2022) di 4,4 miliardi di euro, con circa 10.000 lavoratori fissi e oltre 25.000 lavoratori stagionali, cui si aggiunge la manodopera impegnata nell’indotto.

L’Italia, terzo trasformatore mondiale di pomodoro dopo gli USA e poco distante dalla Cina, resta primo trasformatore di derivati destinati direttamente al consumo finale, rappresenta il 14,8% della produzione mondiale (pari a 37,3 milioni di tonnellate) e il 56,5% del trasformato europeo.

Tuttavia la campagna - secondo l'Anicav, l'associazione delle industrie del settore - presenta diverse criticità: «la crescita dei costi di produzione, in particolare quelli della materia prima e degli imballaggi, dall’altro la contrazione dei consumi generata dalle tendenze inflattive, avranno certamente effetti molto negativi sulle marginalità delle imprese». E poi c'è l'incognita del tempo diventata pesante con il manifestarsi di situazioni metereologiche estreme.

«Gli incrementi dei prezzi a scaffale degli ultimi mesi - ha spiegato il presidente dell'Anicav, Marco Serafini - nella maggior parte dei casi non si sono tradotti in maggiori profitti, e serviranno solo a coprire parzialmente i costi in continua crescita.

Penso in particolare al prezzo riconosciuto alla parte agricola per la materia prima che ha visto aumenti fino al 40% rispetto allo scorso anno, portando il prezzo medio di riferimento del pomodoro tondo a 150€/ton sia al nord che al sud. Una situazione non facile per le nostre aziende»