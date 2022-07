Accordo tra Popolare Bari e Banca del Sud per l'acquisizione di 4 filiali in Campania

Banca Popolare di Bari, «Gruppo bancario Mediocredito Centrale», ha sottoscritto con «Banca del Sud S.p.A». in Amministrazione Straordinaria il contratto per l’acquisizione di un ramo d’azienda composto dalle filiali di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno, con efficacia a partire dal 1° settembre 2022. L’operazione, avvenuta in coordinamento con la Capogruppo MCC, risulta coerente con la mission del Gruppo e in applicazione del Dl. 142/2019 inerente alla creazione del Distretto Finanziario del Sud. Inoltre, consentirà alla BPB di rafforzarsi ulteriormente su un territorio strategico per l’istituto, proiettandolo in tutto il Mezzogiorno in coerenza con il Piano Industriale.

Le caratteristiche delle quattro filiali, infine, consentono di aumentare gli impieghi nei confronti di famiglie e piccole e media imprese, clientela core della Banca Popolare di Bari. Nell’ambito dell’operazione i clienti delle filiali interessate migreranno a Banca Popolare di Bari senza alcun onere a loro carico, ma anzi avranno modo di accedere al portafoglio prodotti ampio e diversificato dell’Istituto pugliese.