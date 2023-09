L'Italia diventa sempre più piccola e il Sud, in Italia, peserà ancora meno. Con la regione meridionale più popolosa, la Campania, che tra vent'anni, nel 2043, scenderà sotto i 5 milioni di abitanti.

L'Istat ieri ha diffuso le stime aggiornate sulla popolazione e sulle famiglie, con previsioni che arrivano al 2080 e il quadro sembra ricalcare quello degli scorsi anni: pochi figli, invecchiamento, riduzione dei residenti nonostante consistenti flussi migratori. Per cui si rischia l'ennesima lettura distratta. Ma sarebbe un errore.

Il quadro infatti peggiora. I 121 esperti di demografia intervistati dall'Istat hanno perso ottimismo sull'indice di natalità, probabilmente per il prolungato effetto Covid sul desiderio di figli delle coppie italiane. Ancora un anno fa, i conteggi sulla popolazione futura si basavano su uno scenario di 1,50 figli per coppia al 2050 (contro l'1,27 di partenza) mentre con l'aggiornamento il valore è stato ribassato a 1,38 figli per coppia (rispetto all'1,24 di partenza). Sembrano ritocchi decimali ma, per esempio, il numero di bambini in età di asilo nido previsti per il 2035 (dato utilizzato nel Pnrr) è sceso da 1.261.011 a 1.197.863 ovvero con il riconteggio sono spariti oltre 60mila piccoli entro i 3 anni d'età. E ciò nonostante una previsione in crescita degli arrivi di stranieri, passati da 250mila a 300mila annui.

Quella che non cambia è la sorte del Mezzogiorno. Le migrazioni interne dei prossimi decenni si basano sull'ipotesi che si ripeta quanto accaduto negli anni tra il 2016 e il 2021, saltando il 2020 per l'eccezionalità della pandemia. Quindi l'Istat prevede che l'emigrazione continuerà a falcidiare il Sud Italia e le isole, soprattutto per le classi d'età più giovani e quindi pronte a produrre (e anche a generare figli) senza ipotizzare alcun miglioramento per il Mezzogiorno dagli investimenti del Pnrr né dalle politiche di coesione. Anche se si fa riferimento agli scenari ottimistici, la riduzione di popolazione nel Mezzogiorno «risulta irreversibile».

La Campania sotto i 5 milioni tra vent'anni può sembrare una non notizia. In fondo la soglia 5 milioni è stata superata al rialzo con il censimento del 1971 e tornare a quegli anni meno affollati può apparire non così male. Tuttavia all'epoca la Campania era pienissima di giovani e quindi aveva un potenziale enorme (purtroppo non utilizzato al meglio). Nel 2043 sarà un territorio pieno di vecchi, con la generazione più numerosa (80mila persone) che di anni ne avrà 68, mentre in prima elementare nelle scuole della regione si presenteranno appena 37mila alunni di 6 anni, contro i 50 mila di oggi. In pratica ogni 20 banchi ne resteranno vuoti cinque.

Sempre più famiglie con un solo figlio quindi oppure coppie che di piccoli non ne avranno affatto. Secondo l'Istat in Italia «si potrebbe assistere a un sorpasso» delle coppie senza figli rispetto a quelle con prole, sia pure «nel lungo termine». Ma già nel 2042 l'Italia si caratterizzerà per 6,6 milioni di coppie con figli (oggi 8,1 milioni); 5,7 milioni senza figli (oggi 5,2 milioni); e soprattutto per 10,6 milioni (oggi 9 milioni) di persone sole o di persone che coabitano senza relazioni nucleari (tipo coppia o genitore-figlio) le quali saranno oltre il 40% dei 26 milioni di famiglie.

Le stime diffuse ieri con dettaglio regionale prolungano le tendenze fino all'Italia ridotta a 45,8 milioni di abitanti, al 2080; un tempo che appare lontanissimo e che invece sarà vissuto dalla gran parte di chi oggi ha vent'anni, perché la speranza di vita media continuerà a crescere - almeno secondo i 121 demografi consultati dall'Istat - fino a 86 anni per gli uomini e 90 per le donne, facendo dell'Italia uno dei paesi più vecchi al mondo. Già oggi lo «squilibrio sempre più profondo» fra giovani e anziani fa dell'Italia, sottolinea con amarezza l'Istat, «uno dei casi all'attenzione mondiale per i demografi nonché per gli esperti di economia e sviluppo sostenibile».