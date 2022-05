Lavoro statale, sempre più giovani rinunciano al posto. Giovannini: «Concorsi flop, assumere è difficile»

Al Nord è fuga dal lavoro pubblico. A lanciare l’allarme è il ministro Enrico Giovannini. Così il numero uno del Mims: «Le recenti assunzioni per i provveditorati e le motorizzazioni sono andate in parte deserte, in particolare nelle regioni del Nord». Preoccupa il flop di alcuni dei concorsi del ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ha spiegato ieri in audizione alla Camera Enrico Giovannini. «Più nel dettaglio», ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati