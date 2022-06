Povertà 2021, dati in aumento nelle regioni meridionali: una famiglia su 10 vive in condizioni di disagio assoluto

La povertà non è stata sconfitta. Anzi. Quella assoluta, la più pericolosa, è risultata indifferente sia al Reddito di cittadinanza sia alla ripresa vigorosa dell'economia lo scorso anno: nel 2021, infatti, l'Istat ha calcolato poco più di 1,9 milioni di nuclei familiari in condizione di povertà assoluta per circa 5,6 milioni di persone, esattamente come l'anno precedente, il più difficile per via della pandemia, quando si erano toccati i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati