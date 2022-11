Performance e affidabilità finanziaria: un premio anche all'irpina Altergon

Il “Premio Industria Felix-L’Italia che compete 2022” nel settore Chimica e Farmaceutica va alla milanese Technogenetics e all’irpina Altergon. Le due aziende sono state insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio come Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Technogenetics è specializzata nella produzione e commercializzazione di test diagnostici e dispositivi medici Ivd, mentre Altergon è un centro di innovazione per la produzione di cerotti medicati e produzione biotecnologica di acido ialuronico ultra puro.

Organizzato da Industria Felix, trimestrale del Sole 24 Ore diretto da Michele Montemurro, il riconoscimento premia le migliori imprese italiane per performance gestionali e affidabilità finanziaria e talvolta per valori Esg (Environmental, social, and corporate governance). Il premio viene assegnato sulla base di un’inchiesta giornalistica condotta da un Comitato scientifico composto da economisti e presieduto da Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli, e dal vicepresidente campano di Confindustria Vito Grassi. Le aziende insignite del premio sono valutate secondo un algoritmo di competitività basato su dati di bilancio e sulla solvibilità o sicurezza finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact, una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved.

A ritirare i due premi Salvatore Cincotti, amministratore delegato di entrambe le aziende. «Siamo molto orgogliosi - ha dichiarato - di essere stati selezionati per questo importante e prestigioso riconoscimento. È motivo di grande soddisfazione per noi poter constatare che entrambe le aziende si siano contraddistinte per performance gestionale ed affidabilità finanziaria. Ogni giorno ci impegniamo a portare avanti valori di innovazione, qualità e trasparenza su cui si fondano le nostre aziende e continueremo a lavorare attivamente per migliorare e incrementare ulteriormente le nostre strutture».