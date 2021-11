Prestiti per le imprese, meno garanzie di Stato nella manovra: ecco cosa cambia dal 1 gennaio

Lo si potrebbe definire un “atterraggio morbido”. Un ritorno graduale alla normalità per una delle misure che, durante la fase più acuta della pandemia, erano state messe in campo per aiutare le imprese: i prestiti garantiti dallo Stato. Il più noto era quello fino a 30 mila euro garantito al 100 per cento, ottenibile senza nessuna istruttoria da parte delle banche, e rimborsabile in 15 anni. Ma in realtà le piccole e medie imprese hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati