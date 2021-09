Prezzo latte, Coldiretti pronta a scendere in piazza per difesa stalle. Prandini: «Situazione insostenibile»

È pronta a scendere in piazza per difendere le stalle la Coldiretti che denuncia a gran voce l'insostenibile situazione del prezzo del latte con pressioni al ribasso che non hanno ragione d'essere e che mettono a rischio tutto il sistema degli allevamenti. Lo annuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nel far sapere di aver scritto al ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, per chiedere di aprire subito un tavolo di confronto per trovare una soluzione condivisa che garantisca una corretta remunerazione con un'equa distribuzione di valore lungo la filiera. Difficoltà nelle stalle che riguardano tutto il comparto zootecnico, dalla carne al latte con gli allevatori messi alle strette dal rincaro delle materie prime e dei foraggi, dal mais alla soia, a causa delle tensioni generate dalla pandemia.

«È necessario che nei contratti di fornitura fra le industrie di trasformazione e gli allevatori siano concordati compensi equi - spiega Prandini - perché a fronte dei i rincari delle materie prime alla base dell'alimentazione degli animali è fondamentale assicurare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti sottraendoli al rischio di chiusura a causa di prezzi sotto i costi di produzione». Un'adeguata remunerazione del lavoro degli allevatori, aggiunge Prandini, «è condizione imprescindibile per mettere al sicuro tutta la filiera e continuare a garantire ai consumatori prodotti sicuri e di qualità che sostengono l'economia, il lavoro e i territori italiani».