Il prezzo dell'oro alle stelle: cosa fare con i vecchi gioielli? Ecco come comportarsi se decidiamo di vendere

Il prezzo dell'oro, in questi giorni, ha raggiunto i massimi storici. La tentazione di molti è vendere vecchi gioielli o monete da collezione. Ma chi decide di farlo deve essere prudente, il mondo del metallo prezioso ha le sue regole e i suoi rischi.

Quanto accaduto nella Silicon Valley sta facendo schizzare alle stelle il prezzo dell’oro. La quotazione odierna di borsa si attesta intorno ai 60,5 euro al grammo, la più alta di tutta la storia dell’uomo. Dopo la Silicon Valley Bank, che ha dato via a un effetto domino improvviso, la Credit Suisse ha perso il 63% del titolo, e a seguire oggi anche UBS Bank perde il 13%. «La tempesta finanziaria, forse la più importante da quindici anni a questa parte, ha effetti positivi per chi ha investito nell'oro. Impossibile prevedere cosa possa accadere da qui a una settimana ma, di certo, chi ha fatto una scelta del genere deve riflettere seriamente se monetizzare o no. Le condizioni sono le migliori per ottenere un ottimo rendimento», afferma David Campomaggiore, Ceo di OroEtic e autore del libro «La verità sull'oro».

La tempesta finanziaria

Il crollo della Silicon Valley Bank, sta provocando un vero e proprio terremoto che ricorda, secondo alcuni, la spaventosa crisi economica del 2008. «I motivi - afferma Campomaggiore - sono profondi. Il più importante riguarda, l'impennata dei tassi di interesse, una leva azionata dalle Banche centrali per contrastare l'inflazione. Un aumento così veloce ha messo in difficoltà l'istituto di credito americano perché molti clienti, che avevano vincolato i propri risparmi a medio e lungo termine, hanno deciso di uscire da quell'investimento pur perdendo profitto. Tanto è bastato per limitare la liquidità. Ma c'è una seconda ragione tecnica, cioè aver puntato su un mondo completamente digitalizzato, iniziato durante il lockdown».

Scommessa persa

Una scommessa persa. Le start up che sono nate su quella convinzione sono cresciute molto nel corso della prima fase della pandemia ma poi, dal 2021, hanno subito un rallentamento e nel 2022, uno stop definitivo: «Sono mesi - sostiene Campomaggiore - che si paventava, proprio per queste considerazioni, un'imminente crisi finanziaria. Tant’è che, nell’ultimo anno, il consiglio da parte degli esperti del settore è stato di investire nell'oro che, come è noto, è un bene rifugio. Ma questa volta eravamo convinti che fosse anche qualcosa in più, un modo di far crescere il proprio patrimonio. Viste le quotazioni di queste ore, possiamo dire di averci visto giusto».

Che strategia usare?

Dunque, chi ha in casa vecchi gioielli, lingotti, monete da collezione, si starà domandando se è bene vendere ed uscire dall'investimento fatto? Serve prudenza, perché il mondo dell'oro ha le sue regole, certo, ma anche i suoi rischi: «Le occasioni di guadagno sono importanti, ma anche vendere ha bisogno di un vademecum preciso. La prima cosa utile da fare è dare un'occhiata alle recensioni del negozio al quale ci si vuole affidare e, questo, perché se nessuno ha voluto spendere due parole positive, un motivo deve pur esserci. Inoltre è buona abitudine capire se quel commerciante è strutturato, ha un sito web, se dà informazioni utili e, soprattutto, se è iscritto all'Oam, un registro nazionale in cui tutti gli operatori del settore devono essere registrati. Purtroppo, è bene ricordarlo, ci sono ancora molti Compro Oro che operano in maniera illegale», afferma Campomaggiore.

Ma non basta

E non finisce qui. È opportuno pesare l'oro a casa prima di uscire, utilizzando una bilancia da cucina: «Ma non solo - conclude Campomaggiore. Bisogna essere così bravi da analizzare pezzo per pezzo che si va a vendere per capirne la caratura. Due piccoli trucchi, peso e verifica del gioiello, che aiutano nella trattativa. Ma, in via prudenziale, consiglio di non fermarsi mai alla prima valutazione, ma rivolgersi a più negozi per comparare le varie proposte».