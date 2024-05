Il Made in Italy produce eccellenza. L’eccellenza è fatta di materie prime che alimentano il processo di produzione, e di prodotti fisici che per raggiungere i clienti devono viaggiare in tutto il mondo, rispettando standard altissimi di qualità e sicurezza, tempi di consegna rapidi, e costi per restare competitivi sul mercato internazionale.

La logistica svolge un ruolo chiave nel garantire che i prodotti italiani raggiungano i mercati in modo efficiente e sicuro, contribuendo così alla reputazione e al valore del Made in Italy nel mondo. Le supply chain globali che si basano su scambi internazionali marittimi si modificano e si accorciano. Lo spostamento sul trasporto marittimo a corto raggio permette di ridurre l’impatto ambientale, soprattutto se accompagnato da una intermodalità sostenibile.

La logistica, come insieme delle attività che coinvolgono il trasporto, lo stoccaggio, la gestione delle scorte e la distribuzione dei prodotti, rappresenta un asset strategico fondamentale per la competitività e la riuscita delle imprese italiane del Made in Italy dal fashion al design, dal food alla meccanica di precisione.

Con queste premesse, Progecta, dal 9 all’11 maggio 2025, presso la Mostra d’Oltremare organizza l’evento fieristico Lts Expo con l’obiettivo di riunire istituzioni, operatori e imprese del sistema della logistica, dei trasporti e dei servizi collegati per fare il punto sulla crescita del settore, le politiche del Sud, le nuove sfide e le opportunità per le imprese e lo sviluppo del nostro Paese. In funzione di quanto sta accadendo nel Medio Oriente e del progressivo rallentamento dei traffici alpini, l’Italia mira a diventare un fulcro indispensabile nella catena di approvvigionamento globale, puntando sull’intermodalità come leva di competitività.

Organizzare a Napoli una fiera dedicata alla logistica e ai trasporti offre nell’immediato vari punti di forza. È l’unico evento di settore del Mezzogiorno, in grado di coinvolgere l’intera catena logistica con i suoi potenziali clienti in un confronto ravvicinato su specifici temi, attuali e concreti. È una fiera connessa che guarda al futuro, attenta alle novità, con seminari e workshop con i protagonisti del mercato e studiosi per un confronto ricco di dinamico entusiasmo.

Diventerà il punto di incontro dei responsabili logistici della manifattura italiana e dell’intero bacino del Mediterraneo, configurandosi come una fiera B2B per trovare le migliori soluzioni al proprio business. Progecta, con il suo know how, offre una visione globale unita alla cura degli aspetti concreti. Attenta alle relazioni tra impresa, governance, territorio, ambiente. Si intende valorizzare il concetto di logistica come cultura, senza sottovalutare le potenzialità delle nuove tecnologie e dei nuovi media, proponendo una dimensione di approfondimento che vada oltre il ruolo di mero comprimario delle attività manifatturiere.

L’Italia e il Mezzogiorno si candidano quindi a diventare un punto di riferimento per la logistica europea e dell’intero Mediterraneo, puntando su un modello di crescita che integra competitività e sostenibilità ambientale.

Lts Expo coltiva l’ambizione di diventare un punto di riferimento per contribuire a rafforzare la catena del valore a livello continentale, dimostrando come anche nell’era della globalizzazione, la strategicità geografica e l’innovazione infrastrutturale possano fare la differenza.