Pubblica Amministrazione, parte il modello Linkedin: all'Inps funziona già per reclutare innovatori

Lo hanno chiamato “modello Linkedin”. E potrebbe sembrare quasi l’uovo di Colombo, se non che nella pubblica amministrazione il ricorso a strategie di reclutamento simili a quelle usate nel privato non è proprio immediato. Ora il ministro della Pubblica amministrazione Brunetta punta a formalizzare questo procedura con un vero e proprio accordo con il social network specializzato nei profili lavorativi. L’idea di fondo è fare in modo che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati