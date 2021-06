Pensionati, quattordicesima in pagamento a luglio (ma non spetta a tutti): cosa c'è da sapere

Arriva a luglio la quattordicesima per i pensionati Inps con almeno 64 anni di età che hanno un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo. La somma aggiuntiva sulla pensione spetta in misura diversa: a seconda del reddito del pensionato e degli anni di contributi accreditati. Calcolatrice alla mano, può arrivare a 655 euro. Dunque tra un mese gli aventi diritto riscuoteranno nel complesso una cifra importante. Le soglie di reddito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati