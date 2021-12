Rapporto Svimez 2021: «La crescita del Sud resterà inferiore al Nord, salari e consumi bassi»

Il Mezzogiorno cresce più di prima ma non al ritmo del Centro-Nord. E al suo interno la persistente precarizzazione dei rapporti di lavoro continua a frenare i consumi e i salari. Con la conseguenza che il recupero in termini di Pil pro capite, produttività e occupazione (sono ben 900mila le donne sul totale dei Neet, i giovani che non studiano né cercano un lavoro) appare sempre più lontano.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati