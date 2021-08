Rc Auto, la Campania al primo posto tra le assicurazioni più care

Da quando, dopo il mese di maggio, i premi medi Rc auto hanno raggiunto il loro record minimo, è cominciato il trend di risalita tanto che, secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, a luglio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 457,04 euro, lo 0,2% in più se confrontato con giugno.

Il calo annuale dei prezzi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutto il Paese, al primo posto si conferma la Campania, ove a luglio, per assicurare un veicolo a quattro ruote, occorrevano circa 839,39 euro, ovvero l'83,6% in più rispetto alla media nazionale.



Seguono sul podio la Calabria con 526,87 euro e la Puglia, 511,08 euro.

La regione più fortunata d’Italia è il Friuli-Venezia Giulia, in cui l'assicurazione di un'automobile è di circa 315,06 euro.

Gli esperti di Facile.it consigliano a tutti coloro che hanno una polizza in scadenza, di rinnovarla ora, finché i premi sono ancora lontani dai livelli pre-Covid.

Da considerare che molte compagnie, per venire incontro alle esigenze dei propri clienti, i quali chiedevano un rimborso per i mesi di restrizione in cui l’auto è rimasta inutilizzata, hanno introdotto sconti e iniziative specifiche tuttora usufruibili.