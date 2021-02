Nuovo record per il Bitcoin: sfiorati i 53mila dollari

Continua il rally del Bitcoin. Il 19 febbraio la criptovaluta ha registrato un nuovo record, raggiungendo 52.932 dollari (+2,6%), per una capitalizzazione di quasi 1.000 miliardi di dollari, e corre verso una chiusura settimanale in rialzo di oltre l'8%.

Il Bitcoin sta crescendo in modo sostenuto nelle ultime settimane grazie all'interesse di grandi banche e società come Tesla; anche BlackRock, la più grande società di investimento al mondo, ha iniziato «a cimentarsi» con la criptovaluta. Solo il 16 dicembre scorso, la criptovaluta ha superato per la prima volta i 20.000 dollari; il 30 novembre, il Bitcoin ha raggiunto i 19.786 dollari, superando il precedente primato di 19.783 dollari, che resisteva da quasi tre anni.

Michael Novogratz, ex manager di hedge fund, ha sottolineato in un'intervista a Bloomberg di credere che il Bitcoin raggiungerà i 100.000 dollari entro la fine dell'anno, se altre società decideranno di accettarlo come forma di pagamento.

