«Recovery, ultima occasione per il Sud, basta con gli aiuti alle imprese decotte»

Presidente Ferraioli, in attesa del via libera di Bruxelles al Pnrr, ci si interroga sul ruolo delle imprese private e dei loro investimenti per il rilancio del Paese. Se ne parla però troppo poco: paura di scoprire le carte o cosa?

«Intanto vorrei sottolineare che l'impresa privata ha tenuto anche in questa pandemia e se l'economia nazionale non ha avuto ripercussioni ancora più gravi è perché il settore manifatturiero, specialmente in...

