Reddito di cittadinanza non garantisce il lavoro: ecco come il governo lo cambierà, la guida

Parte la stretta al reddito di cittadinanza voluta dal governo Draghi, con i primi tagli agli assegni (chi a gennaio ha rifiutato un impiego questo mese ha ricevuto 5 euro in meno) e le sospensioni delle card per chi non ha frequentato in presenza i centri per l’impiego il mese scorso. A marzo il reddito di cittadinanza compirà tre anni, ma gli inserimenti nel mondo del lavoro dei percettori ritenuti occupabili sono ancora al palo. Il flop:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati