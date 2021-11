Il reddito di cittadinanza è un flop: gli aiuti arrivano solo al 44% dei poveri

La povertà aumenta ogni giorno di più, nonostante il reddito di cittadinanza. Ed, anzi, proprio lo strumento creato per combatterla sembra sempre meno efficace per raggiungere lo scopo. A certificarlo sono i dati contenuti nel recente Rapporto Caritas 2021, secondo cui solo il 44% degli italiani in povertà assoluta percepisce il sussidio. Il numero dei residenti in uno stato di indigenza è cresciuto in modo esponenziale a partire dal 2020.