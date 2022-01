Reddito di cittadinanza, a rischio senza Green pass: le nuove scadenze per Isee e lavoro

IL GREEN PASS

Sono ore di scende per i percettori del Reddito di cittadinanza. La prima riguarda i nuovi plaetti legati al Green pass. Chi non avrà almeno quello base (rilasciato con tampone e che dura 48 ore), dal 1° febbraio non avrà più l’accesso ai centri per l’impiego per partecipare ad attività e colloqui da svolgersi soltanto e unicamente in presenza. Dunque il certificato verde si aggiunge ai requisito richiesti per continuare a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati