Reddito di emergenza, a chi spetta (e come richiederlo): domande da oggi, fino a 840 euro al mese

Reddito di emergenza, via alle domande. Il sussidio ribattezzato Rem, previsto dal decreto Sostegni, potrà essere chiesto all'Inps, solo per via telematica, esclusivamente tra il 7 e il 30 aprile. Per averlo bisognerà fare richiesta attraverso il sito internet dell'istituto di previdenza o rivolgersi a un patronato. Il Rem viene erogato per tre mesi (marzo, aprile e maggio) alle famiglie in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell'emergenza Covid.

Cos'è. Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo il decreto Rilancio del maggio scorso in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto Sostegni approvato a marzo ha previsto poi il riconoscimento di altre tre uote di Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

A chi spetta. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

a) il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda.

b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

d) un valore Isee inferiore a 15.000 euro. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’Isee minorenni, in luogo di quello ordinario. Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.

Quando non spetta, i requisiti di compatibilità. Il Rem 1 non è compatibile: a) con le indennità Covid-19 previste dall’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021; b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile; c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda

Quanto si riceve. Ogni quota del Rem è determinata come previsto dal decreto Rilancio in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per una scala di equivalenza che può portare il sussidio fino a un massimo di 840 euro.

I requisiti per chi ha terminato di ricevere la disoccupazione. Anche chi non ha i requisiti indicati in precedenza può avere il sussidio se ha terminato di percepire tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 i sussidi di disoccupazione Naspi e Dis-coll. IN questo caso è necessario avere un Isee non superiore ai 30.000 euro, e non essere titolare: a) di una delle indennità Covid-19 previste dall’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021; b) alla data del 23 marzo 2021w di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, il Rem è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

La spesa prevista. Per il Rem nel 2021 il governo ha previsto una spesa complessiva di 1,52 miliardi.