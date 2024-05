La Reggia Designer Outlet, al via il Talent Day: una giornata dedicata a chi cerca lavoro

La Reggia Designer Outlet del Gruppo McArthurGlen continua a sostenere candidati e mondo del lavoro in Campania attraverso incontri periodici, nati per offrire finestre aperte sul mondo del lavoro. Il prossimo appuntamento con il Talent Day è previsto per martedì 14 maggio presso il Grand Hotel Vanvitelli a Caserta.

Sul sito è possibile consultare i dettagli per la partecipazione e le posizioni aperte: Talent Day La Reggia. Coltivare relazioni tra domanda e offerta, promuovere la comunicazione tra grandi aziende e aspiranti candidati desiderosi di nuove opportunità sono solo alcuni degli aspetti fondamentali del patrocinio del Gruppo, leader europeo nel settore della proprietà, sviluppo e gestione dei Designer Outlet.

Questo impegno verso la comunità è parte integrante del programma Evolve, articolato in tre aree principali per una sostenibilità vissuta e concepita a 360 gradi. Sostenere le comunità favorendo crescita economica anche attraverso il lavoro si affianca infatti a strategie di riduzione d’impatto ambientale e a collaborazioni atte a promuovere strategie virtuose anche all’interno della supply chain.

Durante il Talent Day i partecipanti incontreranno i rappresentanti delle singole aziende e faranno colloqui brevi, della durata massima di 10 min, nei quali si faranno conoscere e lasceranno il proprio CV aggiornato; quelli più in linea con i profili ricercati, saranno poi ricontattati in seguito per proseguire il processo di selezione. Partner d’eccezione: InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, che catalizza le possibilità d’incontro tra le aziende e i talenti in cerca di opportunità professionali, per aiutarli ad approcciarsi con il mondo del lavoro. In occasione dei Talent days, InfoJobs offre consulenze e soluzioni tailor-made per la ricerca di candidati in linea con le richieste dei brand.

Dopo aver frequentato un webinar focalizzato alla realizzazione di un curriculum efficace e sull’insegnamento di come presentarsi al meglio ad un colloquio di lavoro, i candidati accedono a offerte di lavoro sia junior sia senior per tante differenti professionalità all’interno di tre Designer Outlet McArthurGlen in Italia, che ricordiamo essere nei pressi delle maggiori città a vocazione turistica italiane: Milano, Torino e Genova per Serravalle, Roma per Castel Romano e infine Napoli e Caserta per La Reggia.