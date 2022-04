Renault, a maggio primo incontro di De Meo con vertici Nissan in Giappone. Per Bloomberg sul tavolo quotazione divisione veicoli elettrici

PARIGI - I top manager di Renault stanno organizzando i primi incontri di persona dopo la pandemia con le loro controparti di Nissan Motor in Giappone nel mese di maggio. La posizione finanziaria debole della casa automobilistica francese e un possibile spezzatino minacciano di mettere a dura prova alleanza. Lo scrive l’agenzia Bloomberg secondo cui tra i temi di discussione ci saranno i piani per una possibile quotazione separata della divisione veicoli elettrici di Renault e un potenziale nuovo partner per le attività legali.

In primo piano ci sarà anche il costoso ritiro di Renault dalla Russia. Non ci sono tuttavia segnali di un imminente cambiamento nella struttura dell’ alleanza a tre, che comprende anche Mitsubishi Motors, aggiunge Bloomberg. Le riunioni del prossimo mese rappresenterebbero il primo viaggio in Giappone per Luca de Meo da quando è diventato amministratore delegato e il suo primo incontro di persona con il direttore operativo di Nissan Ashwani Gupta.