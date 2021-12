Nuova Irpef più leggera sugli aumenti di stipendio, ma il calo non è per tutti

La nuova Irpef fa saltare il salasso su aumenti di stipendio e straordinari che riguardano le retribuzioni tra i 35 mila e i 40 mila euro l’anno. E alleggerisce il prelievo sugli analoghi incrementi per i redditi un po’ più bassi, dai 28 mila euro in su. Ma per la altre fasce di contribuenti la riforma porta notizie meno positive da questo punto di vista. L’insieme delle regole destinato a entrare in vigore il prossimo anno modifica non solo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati