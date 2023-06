Non solo dire addio definitivamente alla legge Fornero, ma anche provare a garantire una pensione dignitosa ai giovani. Lavora su un doppio binario il governo Meloni, con il cantiere per la riforma della previdenza che va avanti, nonostante qualche ritardo. Il problema fondamentale è quello delle risorse a disposizione, che probabilmente impediranno un intervento strutturato e sostanziale prima del 2025. Ma già nel 2024 potrebbero esserci le prime novità.

APPROFONDIMENTI Statali, costi alle stelle per l'anticipo della pensione. Tassi al 4,3%, il massimo da dieci anni Pensioni, a luglio maxi assegno fino a 922 euro in più (con aumento minime e quattordicesima): ecco a chi spetta Pensioni, da Quota 103 a Quota 41. Come può cambiare la previdenza in base alle risorse a disposizione. Le ipotesi e le cifre (variabili)

Stando ai calcoli dell'Inps ad oggi un 25enne neoassunto dovrà lavorare oltre 46 anni prima di vedere la pensione. Se non ha già iniziato a lavorare, invece, con le regole di oggi sarebbe molto difficile uscire dal lavoro prima di 70 anni. Chi ora ha poco poco più di 30 anni potrà andare in pensione a 70 anni se hanno accumulato 20 anni di contributi e accedere alla pensione anticipata prima di quell’età solo con 45 anni di contribuiti.

Assegni molto bassi per gli under 35

I futuri assegni rischiano per lo più di avvicinarsi o addirittura essere più bassi rispetto alla soglia dell'attuale pensione sociale, pari a 469 euro al mese. Cifre talmente basse da non garantire, praticamente, la sopravvivenza.

Secondo la Corte dei conti, poi, partendo da un campione-Inps sui quarantenni in attività, al momento solo gli assunti nelle Forze armate e nella sanità possono aspirare a una pensione pubblica accettabile. Le posizioni più fragili sono lavoro autonomo, tra i parasubordinati e i coltivatori diretti.

Pensioni ai giovani, il piano del governo

Il ministero del Lavoro sta intanto lavorando a un piano per garantire un'adeguata copertura ai giovani che sono nel sistema contributivo e magari hanno carriere discontinue, non riuscendo ad essere assunti a tempo indeterminato. L'idea è mettere in campo forme di garanzia per la previdenza pubblica, con accessi agevolati e incentivati alle pensioni integrative e magari con riscatti più facili della laurea.

In questo modo non si dovrebbe arrivare esattamente a una cifra minima per tutti (in questo senso ci sono proposte di enti, associazioni ed esperti di previdenza che chiedono di arrivare ad almeno 600-650 euro), ma verrebbero garantiti aiuti per far aumentare l'assegno, non gravando troppo sulle casse dello Stato.

Rilanciare le pensioni integrative

In primis la previdenza complementare. La prima mossa è uno sgravio al 100% di un anno dal versamento dei contributi per promuovere l’occupazione degli under 30 nella consulenza finanziaria e iniziare a rilanciare le pensioni integrative. È la proposta a cui lavorano il ministero dell’Economia e quello del Lavoro e che dovrebbe vedere la luce entro ottobre, con l’approvazione del disegno di legge in materia di lavoro che il governo presenterà nei prossimi giorni in Parlamento.

L’obiettivo della proposta è promuovere l’occupazione dei giovani nella consulenza finanziaria (oggi sono solo il 3,5% degli addetti). Ad essere coinvolta sarebbe in primis Enasarco, ente di previdenza integrativa a cui gli agenti di commercio sono obbligati a versare i contributi sulle proprie provvigioni. Senza allargare la base contributiva con nuovi innesti di giovani, la fondazione rischia il default tra 15 anni. In cambio della copertura sulla contribuzione, Assoreti e tutte le associate si impegnano a garantire il rapporto contrattuale con il giovane per almeno un anno.

La delega fiscale

Il prossimo step è quello della delega fiscale, che a partire dal 2024 ridisegnerà anche la tassazione sui rendimenti delle pensioni complementari. Il governo immagina un sistema legato al “principio di cassa”, cioè in cui le tasse si pagano ogni anno non sulla previsione di quanto si guadagnerà, ma sull’effettivo rendimento nel momento in cui si realizza.

Principio che porterebbe a compensazioni, cioè più guadagni per chi versa soldi in un fondo pensione.

Si sta poi lavorando a un aumento delle detrazioni per questo tipo di contributi, oltre l’attuale tetto di 5.164,57 euro annui, non escludendo un livellamento dell’imposta sui rendimenti, ora al 20%.

L'obiettivo è far sì che sempre più persone aderiscano a forme integrative e magari abbassare l'età media. A fine 2022 solo il 18,8% degli iscritti alle forme di previdenza integrativa aveva meno di 35 anni mentre il 48,9% appartiene alla fascia di età centrale (35-54 anni) e il 32,3% ha più di 55 anni.

Il riscatto agevolato della laurea e le altre misure

Poi ci sono le altre misure. In primis potrebbe essere scontato per i giovani il riscatto della laurea. Insomma, si migliorerebbe l'attuale riscatto agevolato. Ad oggi, con questa formula, ogni anno riscattato costa 5.776 euro. In cambio si ottiene un anno di contribuzione e uno di "vecchiaia" ai fini pensionistici. Potrebbe essere abbassato il costo per gli under 35.

E ancora: si ragiona su forme di garanzia ad hoc per legare i periodi contributivi distaccati nel tempo. Ad esempio: se un giovane in due anni ha lavorato un numero sufficiente di mesi, ma in maniera discontinua, magari per via di contratti precari, potrebbero essere considerati ai fini pensionistici entrambi gli anni, pieni.