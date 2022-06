Rincari, l'allarme di Visco: inutile rincorsa salari-prezzi

Rischiosa la «divisione del mondo in blocchi», no a «una vana rincorsa prezzi-salari» stile anni Settanta, «ineludibile l'aumento delle materie prime». Le incognite sulla durata della guerra in Ucraina e l'impatto futuro sull'economia italiana, «la più colpita con la Germania», pesano sulle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel tradizionale appuntamento di fine maggio. Il rischio di un calo del Pil di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati