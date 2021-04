Contratti, verso il via alla trattativa. Per gli statali aumento di 107 euro

La trattativa per il rinnovo del contratto degli statali si prepara a decollare. L’ok del Tesoro all’atto di indirizzo firmato dal ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta e inviato all’Aran a fine marzo è atteso entro la fine della settimana. Spetta al numero uno di via XX settembre Daniele Franco l’ultima parola sugli stanziamenti previsti, ma il testo finora non ha incontrato ostacoli. Per quanto riguarda l’accordo quadro per la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati