Caro bollette, 65 punti per risparmiare sui consumi: dall'Argentina ecco il vademecum

In questo periodo di forti squilibri e gravi tensioni internazioni il problema del caro bolletta è una questione comune a tanti paesi. Anche l'Argentina sembra che stia facendo i conti con questa situazione, pertanto oggi El Clarin ha pubblicato un Vademecum costituito di 65 punti per aiutare i consumatori a risparmiare ove possibile l'uso di acqua, luce e gas.

Dagli aspetti più ovvi, come riparare prontamente un lavandino che gocciola e chiudere il rubinetto durante l'insaponamento, a consigli più specifici come prediligere le saponetta invece dei gel doccia e chiudere sempre l'acqua mentre ci si insapona i capelli o ci si spazzolano i denti. Riempire parzialmente la vasca da bagno con la quale si consumano in media 150 litri di acqua contro i 100 litri se ci si fa una doccia di 10 minuti.

In merito al consumo dell'elettricità gli esperti consultati, hanno fatto presente che molti tengono il televisore in funzione svariate ore al giorno anche solo come sottofondo alle loro attività quotidiane e hanno quantificato 6 ore di consumo di una TV LED da 32" a 50'' con 13,50 kWh al mese.

Sempre a proposito dell'uso della corrente elettrica, a chi chiede se è preferibile caricare i dispositivi e utilizzarli scollegati utilizzando la batteria dell'hardware o utilizzarli collegati alla presa elettrica, gli esperti rispondono che conviene utilizzarli sempre all'80% affinché i dispositivi non si danneggino.

Sono tante comunque le situazioni mediante le quali con un po' di attenzione si possono risparmiare i consumi.