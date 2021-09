Roma, in via Cola di Rienzo apre «Callipo 1913»: è il primo negozio fuori dalla Calabria

Callipo approda a Roma. Il concept alla base dei flagship store «Callipo1913» racconta una storia che arriva dal mare e intreccia il saper fare della tradizione ultra centenaria nella lavorazione del tonno con la visione pionieristica dell'azienda e la sua sensibilità ambientalistica. Qui i consumatori consapevoli in cerca di qualità possono andare alla scoperta del mondo Callipo e dei sapori tipici della Calabria sugli scaffali si trovano oltre 200 prodotti, a cominciare dalle pregiate conserve ittiche note in tutto il mondo, la linea Callipo Dalla Nostra Terra con confetture, composte, miele, taralli e tanti prodotti tipici del territorio, ed una selezione della Callipo Gelateria come i tradizionali tartufi di Pizzo. A completare l'esperienza di acquisto anche una selezione di etichette di vini e birre artigianali calabresi. «La scelta di Via Cola di Rienzo non è casuale, siamo legati a doppio filo con questa via e questa città» racconta Pippo Callipo, amministratore Unico della Giacinto Callipo Conserve Alimentari.

«Negli anni 70, infatti, quando il mercato era ancora quasi esclusivamente locale, venne a farci visita in azienda il sig Pietro Franchi della famosa gastronomia romana «Franchi» che si trovava proprio in Via Cola di Rienzo, a pochi civici di distanza rispetto a dove è ora ubicato il nostro store, accompagnato da un suo fraterno amico, Salvatore Zavettieri, di origine calabrese e rappresentante. Franchi decise subito di ordinare 320 scatole da 5 kg ciascuna da portare nel suo tempio romano con cui allestì una scenografica vetrina natalizia che fu un gran successo. Da lì parti una fattiva collaborazione che ci permise di far apprezzare le nostre specialità nella capitale». «Callipo 1913», realizzato in collaborazione con lo Studio Leonori Architetti, è uno spazio eclettico, dove si fondono arte, creatività e sostenibilità. Tutti elementi che si ritrovano, ad esempio, nelle opere d'arte di Stefano Pilato di www.artpescefresco.com con alcuni pezzi della collezione «Pesci» realizzati con materiali di recupero. L'anima sostenibile si ritrova anche negli arredi realizzati con il recupero del pregiato legno delle Briccole di Venezia, pali di rovere che nei canali lagunari sono utilizzati per segnalare le vie d'acqua e le maree alle imbarcazioni.

«L'apertura dello store Callipo 1913 a Roma è un importante tassello, un'ulteriore tappa del nostro sogno nel cassetto, quello di portare il brand Callipo nelle principali città italiane per creare luoghi in cui la suggestione delle tradizioni, che la nostra famiglia tramanda da 5 generazioni, si mescola con le innovazioni e le sempre svariate esigenze dei consumatori. - dichiara Giacinto Callipo, quinta generazione della famiglia, figlio di Pippo Callipo - lo Store Callipo 1913 vuole essere il classico negozio 'sotto casà, dove si viene accolti con familiarità e dove i prodotti diventano ambasciatori delle eccellenze di un territorio, nel nostro caso la Calabria». Callipo quindi ha intenzione di aprire altri negozi in giro per l'Italia, puntando soprattutto al nord. Il mercato retail «mostra un rinnovato interesse verso i negozi di prossimità, in conseguenza ai cambiamenti alle abitudini causati purtroppo dalla pandemia, anche le vendite online sono in netta ascesa e quelle sugli scaffali dei supermercati» sostiene Giacinto Callipo che vanta già una grande esperienza nel marketing dell'azienda di famiglia, specializzata nelle conserve ittiche. Il covid dunque, non ha scalfito questa azienda che continua a crescere con ritmi del +10% del fatturato. Il gruppo Callipo conta 400 dipendenti con una netta prevalenza femminile, particolarmente richiesta per la lavorazione del tonno che viene «pulito e invasettato a mano» spiega il giovane manager in occasione dell'apertura del negozio.