Il caos della rottamazione fiscale: Aidacon mette a disposizione pool di avvocati per i consumatori

La definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta “rottamazione quater”, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022: è una materia all’ordine del giorno, che riguarda molto da vicino Napoli e la Campania, in prima fila nella lotta all’evasione fiscale ma purtroppo anche per le errate procedure esecutive di cui sono vittime tanti consumatori.

La legge di bilancio per il 2023, all’articolo 1 e unico della legge 197/2022, ai commi da 231 a 249, prevede che, fermo quanto previsto in materia di stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza interessi, sanzioni, interessi di mora, o sanzioni e somme aggiuntive, e somme maturate a titolo di aggio.

In sostanza, si versano solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Sicuramente la definizione agevolata può rappresentare una opportunità per chi ha accumulato debiti nei confronti della società di riscossione e ora ha la possibilità di estinguerli senza pagare sanzioni e interessi di mora. Però è molto importante che il contribuente, prima di decidere di aderire, faccia bene alcune valutazioni.

Infatti, in molti casi, gli enti pubblici che hanno aderito alla predetta definizione agevolata, come ad esempio il Comune di Napoli per ragioni di bilancio, ha deciso di rendere rottamabili le cartelle esattoriali fino a mille euro, per i crediti che vanno dal 2000 al 2015. Purtroppo, però, tali presunti crediti, per la stragrande maggioranza, sono prescritti e, quindi, per il contribuente non è assolutamente conveniente pagarli, anche se con i benefici previsti dalla legge.

Ma non è tutto: aderendo alla definizione agevolata il cittadino può risparmiare gli interessi e le sanzioni ma pagherà alcune spese, tra cui quelle esecutive, per le quali non è stato previsto lo stralcio. In questi ultimi mesi, proprio in previsione dell’entrata in vigore della Legge di bilancio che ha introdotto la definizione agevolata, Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche le società private di riscossione, per maturare le spese di esecuzione hanno iniziato a notificare migliaia di atti esecutivi, in particolare, atti di intimazioni di pagamento, preavvisi o avvisi di iscrizione di fermi amministrativi e comunicazioni di iscrizione di ipoteca, nonostante si riferissero a cartelle esattoriali prescritte o, addirittura annullate con sentenza, arrecando un grave danno ai contribuenti napoletani i quali, per non subire azioni esecutivi, sono strati costretti a contestare i predetti atti, ingolfando le aule giudiziarie con aggravio di costi. Tutto ciò, naturalmente, ha generato nei contribuenti condizioni di stress e ansia, in un momento già così difficile per tantissimi cittadini.

«Un caso abbastanza clamoroso - ha spiegato Carlo Claps, presidente dell'associazione consumatori Aidacon - e che ben chiarisce quali possano essere i pericoli per i contribuenti è quello di un’azienda della provincia di Caserta, il cui amministratore, prima di formulare la domanda per aderire alla definizione agevolata, dopo aver fatto un controllo della propria posizione debitoria, ha scoperto di avere un presunto debito di 250mila euro. Pertanto l’imprenditore si è rivolto ai legali della nostra associazione, i quali dopo un accurato esame delle cartelle esattoriali pendenti, hanno scoperto che oltre l’ottanta percento delle stesse erano prescritte, già pagate o, addirittura annullate con sentenza e, nonostante ciò, ancora presenti nel ruolo esattoriale, alla voce debito da saldare. Naturalmente, gli avvocati hanno provveduto impugnare le cartelle esattoriali e le procedure esecutive azionate ingiustamente da Agenzia delle Entrate Riscossione, per chiedere l’annullamento delle stesse, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti dalla contribuente. Per tali motivi, Aidacon che quotidianamente riceve migliaia di richieste di aiuto da parte di imprenditori e contribuenti disperati, mette a disposizione una squadra di legali che, gratuitamente, potrà fornire assistenza (SOS info@aidacon.it)».