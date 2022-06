Da Strasburgo arriva il via libera al salario minimo. Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno raggiunto l'accordo: la direttiva stabilisce un quadro procedurale per promuovere salari minimi «adeguati ed equi» in tutta l'Ue. Ma nessun obbligo, visto che i trattati internazionali impediscono di legiferare in materia di remunerazioni.

