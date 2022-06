Salario minimo, governo spaccato. L'altolà di Brunetta: «Non si faccia per legge»

Neanche la pausa dei lavori parlamentari per le elezioni comunali placa le spaccature all’interno del governo. Anzi, accantonato per un attimo il conflitto in Ucraina, ministri e leader di partito hanno già trovato una nuova frontiera su cui spingere lo scontro politico: il salario minimo. Il teatro stavolta è il festival dell’Economia di Trento da cui ad attaccare è il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. «Per legge non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati