Sanità, contratto sbloccato: in arrivo aumenti fino a 200 euro

ROMA. Arriva una schiarita sul rinnovo del contratto della Sanità, che coinvolge 650 mila dipendenti pubblici tra infermieri, personale amministrativo e altre figure professionali. Un accordo che, una volta firmato, comporterà aumenti medi di oltre 170 euro lordi mensili, che arrivano fino a 200 euro per gli infermieri. Il tavolo della trattativa tra i sindacati e l’Aran, l’agenzia che negozia per il governo, stava arrancando da tempo in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati