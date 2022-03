Sanzioni alla Russia, mancano materie prime. Il Mise: «Dazi sull’export del made in Italy verso Mosca»

Nuova stretta in arrivo sull’export delle produzioni made in Italy verso la Russia. Nel giorno in cui gli Usa tagliano i ponti con il petrolio e il gas di Mosca, il ministero dello Sviluppo economico guidato da Giancarlo Giorgetti intensifica gli sforzi per alzare il livello di isolamento del Paese in guerra contro l’Ucraina. «Stiamo verificando la possibilità di introdurre restrizioni come dazi e autorizzazioni all’export su alcune materie...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati