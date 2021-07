Sidiren, il gas irpino si salva: la società passa a Iren Group

Perfezionata l’operazione di compravendita dell’azienda Sidiren Srl relativo alla “vendita di gas a clienti finali” da Sidigas.com Srl a Iren Mercato. La società appartenente al Gruppo Iren, quotato a Piazza Affari, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Sidiren Srl, società cui è stato precedentemente conferito il ramo d’azienda proveniente da Sidigas.com Srl, operativo nella vendita di gas naturale.

L’operazione, che consente di attuare un piano in grado di finanziare accordi di ristrutturazione per oltre 40 milioni di euro, garantisce servizi, livelli occupazionali e nuovi investimenti nel territorio irpino da parte della società acquirente.

Sidiren Srl ha un portafoglio di circa 52 mila clienti gas, il 95% dei quali domestici, distribuiti su 78 Comuni prevalentemente nella provincia di Avellino.

Con l’accordo di ristrutturazione Sidigas potrà rimborsare una prima tranche di oltre 35 milioni all’Erario e alla Regione Campania. L’operazione rappresenta la prima fase della complessa attività di risanamento della società messa in campo dal management in uno con il custode giudiziario, spiega una nota.