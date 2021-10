Smart&Green Mobility: Matteo Gennari di Mecar al ForumAutoMotive di Milano

Ieri, al #FORUMAutoMotive, appuntamento periodico con i principali player del settore automotive dove è intervenuto da remoto anche il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, è intervenuto direttamente al tavolo di confronto Matteo Gennari, General Manager di Mecar, service provider data driven che opera nel settore della Smart&Green Mobility, offrendo soluzioni e servizi per il trasporto aziendale, con sede legale a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Ha dichiarato: «Occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi. La logistica sta attraversando una fase congiunturale che porterà necessariamente ad un repentino cambio di pelle».

Matteo Gennari (dal sito ufficiale di MeCar)

Sempre secondo Gennari, Il Covid, il rincaro energetico e dei materiali e altri fattori esogeni hanno imposto un messaggio chiaro: abbracciare l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale adesso è un fatto di sopravvivenza per continuare a operare in modo efficiente in un ecosistema in evoluzione, ma che non può essere supportato solo dagli operatori logistici.

Ha aggiunto, infine: «Il Mecar World, da sempre sensibile ai trend del mercato, crede fermamente nell’impegno delle singole imprese ma anche nella creazione di un fronte comune con il governo per evitare che la contingenza di oggi diventi l’emergenza di domani».