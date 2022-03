Smart working, da aprile addio procedura semplificata: torna il patto scritto azienda-lavoratore. Dalla disconnessione agli incentivi, cosa cambia

Con la fine dello stato di emergenza Covid, dal primo aprile per lo smart working si torna alle regole ordinarie. Ovvero non sarà più possibile per il datore di lavoro decidere unilateralmente se un dipendente debba lavorare o meno da remoto. Occorrerà un accordo individuale, così come era prima della pandemia. Visto però che la modalità di lavoro cosiddetta agile, o smart working appunto, ha dimostrato di essere apprezzata da molti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati