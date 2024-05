Arriva il bonus spesa e benzina per 1,4 milioni di persone meno abbienti. Come anticipato ieri da Il Messaggero, si sblocca lo stallo burocratico sul decreto attuativo interministeriale per la nuova social card.

Social card, ecco il bonus 460 euro per la spesa. Chi ne ha diritto e i prodotti acquistabili (ma dal 2025 arriva lo stop)

L’aiuto potrebbe essere superiore a 460 euro a testa, con alcuni negozi alimentari e distributori di carburante che potrebbero anche applicare degli sconti extra superiori al 15% sui loro prodotti. «Presenterò la nuova carta “Dedicata a te” il prossimo 6 giugno» spiega a Il Messaggero il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che lavora al decreto assieme ai colleghi Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti dei ministeri delle Imprese e dell’Economia. Ma la card sarà distribuita dalle Poste in tutti i Comuni solo a partire da luglio.

I PRODOTTI E LA PLATEA

«La mia intenzione - aggiunge il ministro - era presentare il nuovo sostegno subito dopo le elezioni europee, per non creare confusione con il voto. Ma visto che si parla erroneamente di ritardi e milioni di famiglie in difficoltà attendono un aiuto, devo a loro una risposta immediata». Il riferimento è a una riunione che si è tenuta martedì al Masaf con i vertici di Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida Confcommercio e Fiesa Confesercenti. Con il settore del commercio il ministero deve siglare un protocollo per l’utilizzo della card e le modalità degli sconti associati. Tra le associazioni c’è chi ha posto il problema dello sconto del 15% deciso nel 2023, ritenuto troppo oneroso. La tesi è che, in un momento di inflazione più bassa, lo sconto si tradurrebbe in una perdita di fatturato per le aziende. Altri, invece, hanno sollevato il problema tecnico di una card che quest’anno arriva in una sola soluzione per benzina e spesa e da qui la necessità di chiarire chi e come deve accettare il voucher. C’è poi chi ha posto il tema dei costi troppo elevati dei buoni pasto per i commercianti: nel privato la “tassa” a carico degli esercenti arriva fino al 18%. Il nodo, non collegato alla social card, doveva essere affrontato con l’esecutivo in questi mesi, ma finora non sono arrivate risposte.

«Gli sconti - spiega Lollobrigida - ci saranno nei negozi che vorranno aderire e saranno variabili: in alcuni casi supereranno il 15%. In ogni caso il bonus sarà maggiore rispetto allo scorso anno». Quanto ai buoni pasto, conclude, «convocheremo per il 3 giugno una riunione con il mondo del commercio e i rappresentanti del nostro ministero, del Mef e del Mimit». L’obiettivo del governo è provare a renderli più convenienti per commercianti e supermercati, così da farli accettare al 100% in più bar, negozi e punti vendita.

La social card è riservata ai nuclei familiare con un Isee fino a 15mila euro. Le persone coinvolte non dovranno fare domanda: saranno individuate dall'Inps sulla base della dichiarazioni dei redditi e gli arriverà un sms dai Comuni. Poi potranno ritirare la carta all’ufficio postale a loro più vicino. Le operazioni si dovrebbero concludere entro l’estate.

Oltre ai 600 milioni stanziati nella scorsa Manovra, si dovrebbero recuperare circa 50 milioni dai fondi non spesi nel 2023. Il contributo una tantum si potrà usare per comprare la maggior parte di cibi e bevande, ma anche carburante e abbonamenti del trasporto pubblico locale. Non ricevono il sostegno: chi percepisce già altri sussidi pubblici, i single e le coppie senza figli. Per ottenerlo, quindi, bisogna avere la residenza in Italia e hanno la priorità i nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui uno sotto i 14 anni. Questa, poi, potrebbe essere l’ultima edizione della social card. Nel 2025, visti gli stretti margini di bilancio determinati dal nuovo Patto di Stabilità, la misura dovrebbe essere cancellata.