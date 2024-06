Arriva il nuovo bonus per spesa e benzina dedicato ai meno abbienti e quest’anno è più ricco. Come anticipato da Il Messaggero lo scorso 29 maggio, si sblocca infatti la social card o carta ‘Dedicata a te’. Dal prossimo 1° settembre oltre 1,3 milioni di persone con Isee fino a 15mila euro potranno beneficiare di un contributo una tantum da 500 euro. Sono 40 euro in più rispetto a quelli ricevuti nel 2023 e la platea massima è più ampia di 30mila persone. A disposizione ci sono 676 milioni, a cui se ne aggiungono altri 200 per le iniziative di enti caritatevoli come la Caritas.

APPROFONDIMENTI Social card, aumenti a 500 euro da settembre 730 dichiarazione redditi 2024, da superbonus a spese sanitarie e mutui, istruzione e assicurazioni: tutte le detrazioni e agevolazioni Social card, ecco il bonus 460 euro per la spesa. Chi ne ha diritto e i prodotti acquistabili (ma dal 2025 arriva lo stop)

I PRODOTTI

A presentare la misura, ieri, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, assieme alla ministra del Lavoro, Marina Calderone (in videocollegamento) e al presidente dell’Inps, Gabriele Fava.

Le persone coinvolte non dovranno fare domanda: saranno individuate dall'Inps sulla base della dichiarazioni dei redditi e gli arriverà un sms dai Comuni. Per gli enti locali, riuniti nell’Anci, sono previsti nuovi fondi ad hoc, necessari a sostenere le spese di gestione del bonus. L’Istituto di previdenza, poi, per la prima volta farà dei controlli anche ex-ante, per evitare truffe. I beneficiari potranno ritirare la carta all’ufficio di Poste Italiane più vicino. Le operazioni si concluderanno entro l’estate, mentre ci sarà una campagna informativa del governo dal valore di 900mila euro. Il primo acquisto con la nuova card si dovrà fare entro inizio novembre, l’ultimo andrà effettuato entro il prossimo 25 febbraio.

Non ricevono il sostegno: chi percepisce già altri sussidi pubblici, i single e le coppie senza figli. Per ottenerlo, quindi, bisogna avere la residenza in Italia e hanno la priorità i nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui uno sotto i 14 anni.

Il contributo una tantum si potrà usare per comprare la maggior parte di cibi e bevande. La vecchia lista con 23 voci, dal pane e la pasta, alla carne e le uova, è confermata, con l'aggiunta di: prodotti Dop e Igp, ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola. Sono esclusi: altri cibi in scatola, marmellate, farmaci e beni di prima necessità non alimentari (come i prodotti per l’igiene personale e i detersivi). Oltre, ovviamente, ad alcool e bevande zuccherate.

I soldi nella card si potranno poi spendere anche per acquistare carburante e abbonamenti del trasporto pubblico locale. Per usare il contributo bisognerà verificare che l'esercizio commerciale in cui ci si reca sia convenzionato: l'elenco sarà pubblicato dal governo nelle prossime settimane. Nel 2023, le tessere sono state usate al 96% per l'acquisto di generi alimentari, per lo più nella grande distribuzione e nei supermercati.

Il negozio o la pompa di benzina che accetta la social card potrebbe poi applicare uno sconto ulteriore sui propri prodotti. Lo scorso anno era del 15% e per il Masaf questo ha portato benefici ai cittadini quantificabili in 70 milioni. Sul punto, però, è in corso un'interlocuzione con Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida Confcommercio e Fiesa Confesercenti. Le associazioni, in una lettera, si sono dette pronte a replicare gli sconti, ma vorrebbero ridurli, parlando di fatturato da tutelare e consumi e vendite in frenata. Si lavora a un protocollo da siglare entro fine mese con sconti su base volontaria. Potrebbero oscillare tra il 5% e il 20%.

LE REAZIONI

Il decreto attuativo interministeriale che sblocca il bonus, già previsto dalla scorsa Manovra, è stato firmato lo scorso 4 giugno. Lollobrigida ha ringraziato i colleghi del Mimit e Mef, Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti e per quest’ultimo ha ricordato «l’impegno a non togliere risorse a chi è in difficoltà», mentre Confcommercio parla di disagio sociale ai minimi storici visto l’aumento degli occupati. La premier Giorgia Meloni, in un video sui social, ha parlato poi di un «grande lavoro di sistema» che «consente di confermare un piccolo, ma decisivo aiuto per le famiglie più fragili ed esposte all'inflazione». Questo, dice, in scia con le altre misure del governo a sostegno dei redditi. E «aiutando anche le filiere produttive italiane». Critiche le opposizioni. Pd, Avs e M5S ritengono il bonus «solo uno spot pre-elettorale». Tra i sindacati la Cisl lo considera un intervento positivo, mentre per Cgil e Uil è una misura «risibile, che non contrasta davvero la povertà in Italia».