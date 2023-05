Clienti soddisfatti, Sole 365 protagonista della premiazione «Cx Store Award»

Sole365 torna ad essere protagonista della prestigiosa premiazione CX STORE AWARD, il premio annuale attribuito alle insegne con il maggior numero di clienti soddisfatti, organizzato dal periodico di marketing e comunicazione Promotion.

Il premio è stato assegnato sulla base dell’indagine CX STORE realizzata da Promotion e Amagi la società di ricerche di mercato fondata dal prof. Daniele Tirelli nel 2005, specializzata in servizi analitici per il marketing dell'industria e della distribuzione. Questa punta ogni anno a rilevare il giudizio reale di circa 15.237 famiglie intervistate da Norstat e rappresentative dell’universo statistico delle famiglie residenti nelle 110 province del territorio italiano.

L’indagine mette in luce, con un raffronto rispetto agli anni trascorsi, l’impressionante mutamento dei rapporti di forza tra le insegne che operano all’interno delle diverse arene competitive. I responsabili d’acquisto intervistati a livello nazionale, che si sono espressi per aree e reparti, per la seconda volta consecutiva hanno attribuito a Sole365 l’importantissimo riconoscimento di essere primi in Italia con: IL MIGLIOR REPARTO ORTOFRUTTA.

La quarta edizione di CX Store Award 2023-24 puntualizza con grande ricchezza di dettagli lo stato degli indicatori relativi alla percezione e alle motivazioni circa il miglior rapporto qualità/prezzo delle insegne della distribuzione moderna nei vari comparti in cui opera. Secondo gli intervistati l’insegna di Sole 365 per il suddetto reparto è risultata superiore rispetto alle concorrenti.

«Sono convinto che dietro il rinnovo di questo premio, per il secondo anno consecutivo, ci siano la passione e la competenza che animano le nostre squadre e le nostre scelte. I clienti le respirano nei nostri punti vendita, le percepiscono nell’attenta selezione di prodotti che ogni giorno proponiamo e le vivono nella disponibilità delle persone che lavorano nei nostri punti vendita. A loro il nostro grazie per questo riconoscimento. Continueremo a lavorare ogni giorno sempre con la stessa dedizione e lo stesso amore per rendere la spesa dei nostri clienti più conveniente, più semplice, più sicura e più serena» afferma Antonio Apuzzo, direttore commerciale ed organizzativo di AP commerciale