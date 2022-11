Soluzioni sostenibili per imprese: successo del talk al Nest

“(P)ianificare (N)uove (R)isorse (R)innovabili: soluzioni sostenibili per te e la tua impresa”: è stato il titolo del talk in scena al NEST, Napoli Est Teatro, organizzato da Banca Widiba in collaborazione con Raiffeisen Capital Management & Intermonte e ideato da Maria Grazia Larossa, consulente finanziaria e Ambassador Banca Widiba, che ha riscosso un noptevole successo. Larossa, per l'occasione, ha intessuto una rete fatta di eccellenze e sinergie professionali, sottolineando il valore aggiunto della condivisione di mezzi e menti, per il raggiungimento etico della sua mission: educare e sensibilizzare a proposito di finanza, risparmio e ottimizzazione del portafoglio personale.

Oggetto del talk la sostenibilità economica e le opportunità del PNRR, in ottica green e digital.

«Il talk è una mia personale missione che prende la forma di una "chiacchierata" su un argomento economico-finanziario che seleziono insieme ai miei clienti – ha sottolineato Maria Grazia Larossa - ed è proprio il cliente, al centro del format, a raccontare la sua esperienza in merito al tema scelto. Al suo fianco un pool di professionisti, esperti in materia, la cui conoscenza è fondamentale nella vita di tutti i giorni per scelte consapevoli e in linea con i propri desideri e bisogni».