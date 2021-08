Statali, cacciatori di teste per assumere i supermanager esterni per la Pa

La pubblica amministrazione potrà ricorrere ai cacciatori di teste per selezionare una quota dei propri alti dirigenti. Questi manager, che avranno contratti a tempo determinato di tre anni, non dovranno passare per un concorso tradizionale ma saranno valutati da una commissione indipendente che potrà essere composta «anche da membri esterni». La novità inserita nel cosiddetto Decreto reclutamento tramite un emendamento parlamentare è stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati