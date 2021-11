Statali, per assunzioni e scatti per merito 1,8 miliardi. Dal prossimo anno un nuovo aumento

Ci sono i soldi per le assunzioni. Quelli per le nuove progressioni di carriera. Fondi per finanziare premi e indennità. E anche il primo “chip” per il rinnovo del contratto del triennio 2022-2024. In tutto, nei prossimi tre anni, la manovra di bilancio che il governo si prepara a presentare in Parlamento, stanzierà 1,8 miliardi per gli statali. Dopo anni di risorse al contagocce per il pubblico impiego arriva un segnale di inversione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati