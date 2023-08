Sono in dirittura di arrivo i prestiti dell’Inps agli statali cessati dal servizio che hanno chiesto all’istituto l’anticipo del Tfs-Tfr a tasso agevolato. Le prime erogazioni dovrebbero partire tra la fine della prossima settimana e l’inizio di settembre. L’Inps ha aperto ai prestiti legati al Tfs-Tfr con un tasso di interesse all’un per cento a febbraio. In banca si paga quattro volte tanto. Ma i tempi di lavorazione delle domande richiedono circa 180 giorni, ovvero sei mesi.

L’attesa, insomma, volge al termine. Attenzione però perché le risorse a disposizione dell’Inps per questi anticipi sono limitate: per questo motivo si era parlato di un click day quando all’inizio dell’anno era stata attivata la piattaforma per le richieste di finanziamento on line. Oggi un dipendente pubblico in pensione attende anche più di 5 anni prima di incassare la liquidazione. Nel privato bastano poche settimane. Era stato il governo Monti a imporre nel 2011 questo sacrificio agli statali. A giugno, però, la Consulta, con una sentenza destinata a fare storia, ha chiesto al parlamento di intervenire, dal momento che la norma contrasta con i principi della Carta, che in pratica stabiliscono che la «giusta retribuzione» deve essere «tempestiva» oltre che «adeguata».

LE SOLUZIONI

Come se ne esce? I prestiti dell’Inps sono convenienti, ma come detto il salvadanaio è mezzo vuoto. L’alternativa è rivolgersi alle banche convenzionate, dove però in virtù di un rendistato schizzato alle stelle si pagano attorno ai duemila euro di interessi per 45 mila euro di Tfs-Tfr anticipato. Ecco perché l’idea del governo, che in questa fase non dispone delle risorse necessarie per calare a terra una soluzione di tipo strutturale con cui versare subito il Tfs-Tfr agli statali in attesa della loro liquidazione, sarebbe quella di intervenire proprio sui prestiti delle banche, che anticipano ai dipendenti pubblici fino a 45 mila euro, ma a caro prezzo. Per lo Stato, infatti, la strada più facile da percorrere in questo frangente sarebbe quella di farsi carico degli interessi (o almeno di una parte di questi) che le banche applicano sui finanziamenti.

L’ultimo bollettino di Bankitalia immortala un rendistato generale a luglio pari al 3,931%, in aumento rispetto a giugno quando l’asticella si attestava a quota 3,817%. Provate a chiedere a un dipendente pubblico in attesa della liquidazione cos’è e, soprattutto, a cosa serve questo indice, e vi risponderà in un batter di ciglio. Il rendistato fotografa il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato: le banche che concedono l’anticipo agevolato del Tfs-Tfr calcolano il tasso finale del finanziamento sommando il rendistato allo spread, che è sempre pari allo 0,40%. Dunque, se il rendistato generale si attesta al 3,9%, il tasso di interesse della banca sull’anticipo della buonuscita sarà pari in media al 4,3%.

I CONTI

Più nel dettaglio, il rendistato per i finanziamenti a breve scadenza (1 anno – 1 anno e sei mesi) è salito a luglio al 3,711%. Il rendistato per la fascia di vita residua che va da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi è passato dal 3,635% di giugno al 3,763% di luglio. Per quanto riguarda la fascia 20 anni e 7 mesi e oltre l’asticella si posiziona ora al 4,374% (dal 4,343% di giugno). Ma a settembre del 2021 il rendistato generale stava allo 0,370% e a dicembre dello stesso anno si aggirava poco sopra la soglia dello 0,5%. Nel 2022 il grande balzo: l’indice è salito dallo 0,780% di gennaio al 3,597% di dicembre 2022. A maggio scorso l’asticella si posizionava al 3,896%.