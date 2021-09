Stellantis acquista First Investors Financial. Società di finanziamento per l'acquisto di auto negli Usa

TORINO - Stellantis ha raggiunto un accordo per acquistare First Investors Financial Services Group, società di finanziamento per l'acquisto di auto negli Stati Uniti. Lo annuncia Stellantis in una nota, sottolineando che l'operazione tutta in contanti ha un valore di 285 milioni di dollari. "Questa transazione è una significativa pietra miliare nella strategia di finanziamento delle vendite nel mercato degli Stati Uniti", afferma l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares.

"First Investors ha una fantastica piattaforma finanziaria e operativa, con una solida squadra di management con esperienza nello spazio del finanziamento per le auto. Il diretto controllo di una società di finanziamento negli Stati Uniti è un'opportunità che consentirà a Stellantis di offrire ai clienti e ai concessionari una completa gamma di opzioni di finanziamento", aggiunge Tavares. La transazione è attesa chiudersi entro la fine del 2021. "Siamo contenti di entrare a far parte della squadra di Stellantis. Farlo offre una stabilità di lungo termine alla nostra società e ai nostri dipendenti", osserva Tommy Moore, l'amministratore delegato di First Investors.