Stellantis-Foxconn, joint venture per auto del futuro. Tavares, Mobile Drive sarà leader nel software per i veicoli

TORINO - Nasce Mobile Drive, joint venture tra Stellantis e Hon Hai Precision Industry, più nota come Foxconn, per lo sviluppo dell’ auto del futuro. Il memorandum d’intesa non vincolante prevede investimenti delle due società per accelerare i tempi per mettere sul mercato le più avanzate tecnologie di in-car e connected-car del settore. La scelta di Foxconn, colosso di Taiwan noto per la produzione dell’iPhone di Apple, permette di unire l’esperienza di Stellantis nella progettazione dei veicoli a 360 gradi e le sue competenze ingegneristiche, con la capacità della società asiatica di sviluppare a livello globale software e hardware per smartphone e elettronica destinata al consumatore finale. Mobile Drive, partecipata al 50% dai due gruppi e con sede in Olanda, metterà in campo offerte competitive per Stellantis, ma anche per le altre aziende del settore automobilistico interessate.

Nella nuova era della mobilità, infatti, sarà sempre più forte la condivisione tra costruttori. La joint venture, che potrà contare inizialmente su 200 ingegneri, si focalizzerà su infotainment, telematica e sviluppo di piattaforme cloud service attraverso innovazioni di software che dovrebbero includere applicazioni basate su intelligenza artificiale, comunicazione 5G, servizi over-the-air avanzati, opportunità di e-commerce e integrazioni smart cockpit. «Oggi c’è qualcosa che conta tanto quanto un design accattivante o una tecnologia innovativa, è il modo in cui le caratteristiche all’interno dei nostri veicoli migliorano la vita dei nostri clienti.Il software è un elemento strategico per il nostro settore e Stellantis vuole esserne leader con Mobile Drive, una società che renderà possibile il rapido sviluppo di funzioni di connettività e servizi che rappresentano la prossima grande evoluzione nel nostro settore, così come è stato con la tecnologia di elettrificazione» sottolinea Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, che parla di «una mossa strategica».

«Fin dal primo giorno - spiega - avevamo detto che avremmo messo il software e l’esperienza del cliente al centro di Stellantis, è quello che stiamo facendo con la collaborazione con Foxconn. È un mattone della strategia che illustreremo prima della fine dell’anno». «I veicoli del futuro saranno sempre più guidati e caratterizzati dal software. I clienti di oggi e quelli di domani chiedono e si aspettano soluzioni sempre più creative e basate sul software, soluzioni che permettano di connettere i conducenti e i passeggeri al veicolo, dentro e fuori. Mobile Drive intende andare incontro e superare queste aspettative grazie al coinvolgimento di team di designer e di ingegneri software e hardware,» osserva Young Liu, presidente di Foxconn. «Mobile Drive offrirà la rivoluzionaria soluzione smart cockpit che integrerà perfettamente l’automobile nello stile di vita incentrato sui dispositivi mobili dell’automobilista» aggiunge Calvin Chih, amministratore delegato di Fih, società sussidiaria di Foxconn che collabora alla joint venture.